Studie: Hohes Vertrauen in Qualitätsmedien

Die Corona-Pandemie hat für die Medienbranche nicht nur inhaltliche und strukturelle Änderungen gebracht, sondern auch einen Vertrauenszuwachs der Leser und Nutzer – besonders bei Qualitätsmedien wie den Oberösterreichischen Nachrichten. Dies ist ein zentrales Ergebnis der Österreich-Auswertung des "Reuters Institute Digital News Report", der jährlich weltweit erhoben wird und die Mediennutzung untersucht.

Das Fernsehen bleibt als Hauptnachrichtenquelle in Österreich mit einer Nutzung von 36 Prozent an der Spitze, besonders bei Personen ab 50 Jahren. Websites und Apps von Zeitungen holen jedoch auf: Sie sind für 15,3 Prozent der Befragten die Hauptquelle von Nachrichten (2020: 13,6 Prozent). Leicht rückläufig auf 9,4 Prozent im Jahr 2021 ist die Nutzung von Print-Medien als Hauptnachrichtenquelle, wobei sich in der diesjährigen Studie erstmals zeigt, dass auch die jüngste Zielgruppe zwischen 18 und 24 Jahren wieder verstärkt zur gedruckten Zeitung greift. Österreich sei im internationalen Vergleich generell "ein Print-Land", so die Studienautoren. Auch das Radio musste Einbußen hinnehmen und fiel von 16 Prozent auf 12,4 Prozent ab. Zugleich stieg das Interesse an Nachrichten allgemein auf 87,7 Prozent tägliche Nutzung. Die Zahl jener, die für Online-Nachrichten bezahlen, ist um 1,4 Prozentpunkte auf 12 Prozent gestiegen. Die meistgenützte Form ist dabei mit 34,1 Prozent die Kombination eines Print-Digital-Pakets.

Trotz der Fake-News-Debatte ist das Vertrauen in Nachrichten generell gestiegen: Auf die Frage "Ich glaube, man kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen" antworteten 46,4 Prozent mit "Ja", was einem Zuwachs von 6,6 Prozentpunkten entspricht. Beim Vertrauen in österreichische Nachrichtenmarken ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen. An der Spitze stehen die ORF-Nachrichten mit 74 Prozent, gefolgt von den Printmedien. (ct)