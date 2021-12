STS-Drittel Schiffkowitz wird heute 75

Mit seinen beiden Kollegen Günter Timischl und Gert Steinbäcker von der Austropop-Gruppe STS feierte er in den 1980er- und 1990er-Jahren Erfolge. Der Durchbruch gelang ihnen 1984 mit "Fürstenfeld", weitere Titel wie "Da kummt die Sunn", "Großvater", "Kalt und kälter" oder "Irgendwann bleib i dann dort" sind bis heute Gassenhauer.

Helmut Röhrling wuchs in Sinabelkirchen und Fürstenfeld auf. In den 1960er-Jahren wurde er von Boris Bukowski in die Band "FBI Man" geholt, nebenbei arbeitete er als Radio- und Zeitungsjournalist und als freier Autor. Seinen Künstlernamen verpasste ihm Boris Bukowski, als die beiden an einer Baustelle vorbeigingen und dort ein Schild mit dem Namen des zuständigen Architekten Helmut Zsifkovits sahen. Wegen des gleichen Vornamens und Röhrlings Ambitionen für ein Architekturstudium nannte Bukowski seinen Musikerkollegen ab sofort nur noch Schiffkowitz – ein Name, der ihm bleiben sollte.

Elf STS-Alben, zwei Solo-CDs

Mitte der 1970er fanden sich Schiffkowitz, Steinbäcker und Timischl zu STS zusammen. Ihr Sound aus drei akustischen Gitarren und dreistimmig gesungenen Refrains wurde legendär. Sie nahmen elf Studio-Alben auf, ihre Konzerte – vom Münchner Zirkus Krone bis zur Wiener Stadthalle – waren regelmäßig ausverkauft. 2012 gingen sie auf Abschiedstour.

Schiffkowitz spielte zwei Soloalben ein. Seit 2017 tritt er mit Markus Schirmer unter dem Label Schiffkowitz & Schirmer auf. 1990 veröffentlichte der Musiker sein Buch "Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern gewarnt haben. Szenen und Personen aus den amerikanischen Sechzigern" inklusive Interviews mit Musikgrößen, die er für Radiosender geführt hatte.