Auf Zypern ist ein hitziger Streit um den von Kritikern als satanistisch eingestuften Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) entbrannt. Stein des Anstoßes ist das Lied "El Diablo" (deutsch: "Der Teufel") der in Griechenland geborenen Sängerin Elena Tsagrinou. Dieses handle von einem Mädchen in einer ausbeuterischen Beziehung zu einem Schmarotzer und vom "ewigen Kampf zwischen Gut und Böse", so der Sender RIK.