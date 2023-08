Streiks und #MeToo-Kritik: Auch für Venedigs Filmfest heißt es "Aqua alta"

Der Ruf, den sich das Filmfestival von Venedig in den jüngsten Jahren erworben hat, wäre die perfekte Basis gewesen, um die 80. Auflage (bis 9. September) gebührend zu begehen. Vier von zehn späteren Oscar-Filmen hatten in der vergangenen Dekade hier ihren Siegeszug begonnen ("Nomadland" 2021, "Shape of Water" 2018, "Spotlight" 2016, "Birdman" 2015). 2022 startete Brendan Fraser in Italien auch sein furioses Comeback mit "The Whale", das ein Academy Award krönte.