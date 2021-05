In seinem Programm "Evolution" widmet sich das britische Vokalsextett der eigenen Geschichte, aber auch der Musikgeschichte generell.

Bemerkenswert dabei waren Paul Pattersons "Time Piece" op. 16, das vor fast 50 Jahren für die King’s Singers entstanden ist und mit schwarzem britischen Humor begeistert. Nicht anders "Oranges And Lemons" von Steve Martland. Stimmungsvoller Kontrapunkt dazu "Lala Mntwana", das der Südafrikaner Stanley Glasser 1977 für die King’s komponierte. Brandaktuell ist Freya Waley-Cohens "Lend Us Your Voice", in dem sie Brexit-Diskussionsbeiträge in faszinierende Vokalklänge transformierte. Den Schluss machte der Streifzug durch die "Library", für den man feine Arrangements von Popsongs und Spirituals wählte – und als Betthupferl Bob Chilcotts Billy-Joel-Arrangement von "And So It Goes". (wruss)

Fazit: Ein beredtes Sich-aus-der- Pandemie-Freisingen. Großartig!