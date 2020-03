Streaming-Tipps für die Couch: Krimi-Serien

Bodyguard (Netflix): Das britische Krimi-Drama „Bodyguard" ist völlig zu Recht eine der erfolgreichen BBC-Serien der vergangenen Jahre. Und nein, mit Whitney Houstons Liebesschmonzette hat die Serie mit Richard Madden („Game of Thrones“) zum Glück nichts gemeinsam. Dieser spielt darin den Kriegsveteranen und Polizisten David Budd, der einen Job als Leibwächter der britischen Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes) annimmt – und ins Fadenkreuz einer politischen Verschwörung gerät. Sauspannende und intelligente Unterhaltung, deren Plot-Twists selbst erfahrene Krimi-Fans kaum alle erraten werden.

The Fall – Tod in Belfast (Netflix): Kaum eine Serie wurde in Großbritannien in jüngster Zeit so kontrovers diskutiert wie "The Fall – Tod in Belfast". Der gefinkelte Plot erhielt ebenso Beifall von den Kritikern wie die exzellenten Schauspielleistungen, heftig gestritten wurde aber über die als teils gewaltverherrlichend empfundenen Mordszenen. Im Zentrum der auf drei Staffeln verteilten Handlung steht der Familienvater/Serienmörder Paul Spector (Jamie Dornan, ja der aus "Shades of Grey"!) sowie die resche Ermittlerin Stella Gibson (Gillian Anderson, "Akte X"), zwischen denen sich ein moralisch ziemlich fragwürdiges Katz- und Maus-Spiel entspinnt.

Bosch (Amazon): Vor wenigen Tagen erst hat Amazon das auf den Bestsellern von Michael Connelly basierende „Bosch" um eine finale siebte Staffel verlängert - und das noch bevor am 17. April die sechste Staffel anläuft. Ermittler Harry Bosch (Titus Welliver) ist ein Krimiheld der alten Schule: wortkarg, hart zu sich selbst und seinen Menschen, kaum zu Scherzen aufgelegt. Seinen Job als Detective in Los Angeles erledigt er aber brillant. Wenn ihm nicht gerade seine Teenagertochter in die Quere kommt… So schnörkellos und ohne Mätzchen wie seine Hauptfigur, kommt auch die Serie selbst daher.

Broadchurch (Netflix): In dem idyllischen Küstendörfchen Broadchurch wird ein elfjähriger Bursche ermordet. Die Polizisten Ellie Miller (Oscar-Preisträgerin Olivia Coleman) und Alec Hardy (David Tennant) ermitteln in dem mysteriösen Fall. Die Ermittlungen und die mediale Berichterstattung entfachen wilde Gerüchte und falsche Beschuldigungen innerhalb der verschworenen Dorfgemeinschaft. Intensiv, gleichsam Krimi und Sozialstudie.

The Alienist – Die Einkreisung (Netflix): Im New York City des Jahres 1896 wird der Psychologe Laszlo Kreizler (großartig: Daniel Brühl) von Polizeichef Roosevelt mit der Jagd nach einem brutalen Kindermörder beauftragt. Lange galt Caleb Carrs gleichnamige Romanvorlage ob ihres Umfangs und ihrer Komplexität als unverfilmbar, das Team um Cary Fukunaga („True Detective“) hat das Kunststück aber geschafft.