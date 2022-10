Streaming: Paramount+ vor Start in Österreich

Der Video-Streaming-Dienst Paramount+, der in anderen europäischen Märkten wie etwa in Italien schon seit Mitte September verfügbar ist, wird am 8. Dezember auch in Österreich starten, und zwar in Verbindung mit dem Pay-TV-Sender Sky. Dieser bietet seinen Abo-Kunden den Zugang zu Paramount+ ohne Mehrkosten an, wenn sie schon derzeit die Zubuchoption Sky Cinema gezogen haben, ansonsten kostet das zusätzliche Streaming-Angebot des US-amerikanischen Medienriesen 7,99 Euro pro Monat.

Paramount+ bietet eine große Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreiche lokale und internationale Originale. Zu den Highlights gehören dabei etwa der Blockbuster "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise als furchtlosem Piloten Pete Mitchell, die Science-Fiction-Serie "Star Trek: Strange New Worlds" sowie die amerikanische Dramaserie "Yellowstone" und deren Prequel "1883".

In "Secret Headquarters" wiederum entdecken Charlie Kincaid (Walker Scobell) und seine Freunde das Hauptquartier des mächtigsten Superhelden der Welt.