Stream-Festival endet heute mit Uhlmann-Auftritt

Ob es den anderen Acts – Eli Preiss (ab 17.30 Uhr), Anger (18.15), Naked Cameo (19.05) und Lou Asril (20.10) – ähnlich geht, ist nicht bekannt. Bekannt hingegen ist sehr wohl, dass alle Auftritte live unter www.stream-festival.at gestreamt werden können.

Die zweite Auflage des Linzfest-Nachfolgers eröffnete am Donnerstagabend der deutsche Pianist Martin Kohlstedt. Gestern folgten unter anderem Auftritte von Inner, Miss Bunpun und My Ugly Clementine. Der als Headliner angekündigte Brite Kamaal Williams musste hingegen kurzfristig absagen.