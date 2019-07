"Stranger Things ": Netflix-Serie bricht alle Rekorde

Die "Netflix"-Serie "Stranger Things" geht in die dritte Runde. Am 4. Juli erschien die neue Staffel und sprengte gleich den Zuschauerrekord. Insgesamt haben seitdem knapp 41 Millionen Haushalte mindestens eine Episode der Erfolgsserie angeschaut. Vom 4. bis 9. Juli haben bereits 18,2 Millionen die gesamte Staffel gesehen, wie "Netflix" angibt.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.