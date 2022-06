Stones präsentierten sich zum Tour-Auftakt in sensationeller Form

Die Rolling Stones haben am Mittwochabend in Madrid ihre Europa-Tour "Sixty" anlässlich ihres 60-jährigen Bühnenjubiläums gestartet. Zu Beginn der Show wurde der vergangenes Jahr verstorbene Charlie Watts gewürdigt. Die Performance im Stadion Wanda Metropolitano hätte dem Drummer gefallen: Die Band präsentierte sich in sensationeller, ja unglaublicher Form.