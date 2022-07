Stockinger in Bad Schallerbach und Gmunden

Erst recht, sofern Schauspiel-Größen wie Marie-Luise Stockinger (Titania), Michael Maertens (Oberon) und Daniel Keberle (Puck) zusammen mit dem Streichquartett Sonare (Peter Gillmayr, Kathrin Lenzenweger, Christoph Lenz, Judith Bik) dem "Sommernachtstraum" Leben und den bedeutendsten Monologen sowie humorvollsten Szenen Sinnlichkeit einhauchen. Auf diese Weise werden der Dichtung morgen (13. Juli, 19.30 Uhr) im Atrium in Bad Schallerbach Flügel wachsen (Karten: tickets@musiksommerbadschallerbach.at, Tel: 07249/420710).

Schnitzlers "Freiwild"

Wer die aus Linz stammende Burgtheater-Schauspielerin Marie-Luise Stockinger gleich noch einmal erleben möchte, hat am Samstag (16. Juli, 19.30 Uhr) im Stadttheater Gmunden bei den Salzkammergut Festwochen die Gelegenheit dazu. Sie ist unter anderem mit Markus Hering, Daniel Jesch, Valentin Postlmayer und Robert Reinagl bei der szenischen Lesung von Arthur Schnitzlers "Freiwild" zu erleben. Die ehemalige Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann hat diese Produktion nach Gmunden geholt, weil just in diesem Theater vor 125 Jahren die Österreichische Erstaufführung des Dreiakters in Anwesenheit des Dichters stattfand (Karten: www.festwochen-gmunden.at, Tel: 07612/7063011). Ein Text, der auch auf Basis der gegenwärtigen "MeToo"-Debatte entstehen hätte können.