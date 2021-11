Ein Musical über britische Werftarbeiter ("The Last Ship"), eine Platte mit neu eingespielten Solo- und The-Police-Klassikern ("My Songs"), ein Weihnachtsalbum ("If On A Winter’s Night…"), eine Lauten-CD voller Stücke aus dem 16. Jahrhundert, dazu ein Reggae-Album mit Shaggy – in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren mangelte es Sting wahrlich nicht an großen Ideen und ausgefeilten Konzepten. Woran es ihm mangelte, waren gute Songs.