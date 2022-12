Stimmungsvoll fürs Gemüt

Seit 1976 lädt der Bachl Chor alle Jahre wieder zum Adventsingen ins Brucknerhaus. Das Konzert am Samstag war nach Corona ein Neustart im doppelten Sinn, weil Christian Schmidbauer bei dem traditionellen Nachmittag seine Premiere als Chorleiter feierte. Dieser will mit dem Chor zu dessen Wurzeln und zum Namensgeber, dem legendären Hans Bachl, zurückkehren und vor allem das alpenländische Liedgut ins Zentrum stellen, was man an diesem Abend bestens unterstrich.

Beeindruckend waren die saubere Intonation und das textbezogene Herangehen an die Volkslieder, die man nicht in einer Leier abspulte, sondern bei denen man gezielt jeder Strophe durch dynamische und agogische Veränderungen ihren Charakter verlieh. Neben dem Bachl Chor waren die feine Stubenmusi "5e samma" wie auch die Bläser des Ensembles d’Hoamatlandla, das Quartett Vöcklataler Langholz auf ihren Alphörnern sowie Klaus Oberleitner an der Orgel und Werner Karlinger als virtuoser Harfenist zu hören. Die Mischung macht’s, und so ist den meisten wohl entgangen, dass das Konzert beinahe zweieinhalb Stunden gedauert hat. Das war auch ein Verdienst von Sprecher Harald Bodingbauer und den beiden Regisseuren Nora Dirisamer und Michael Schütz. Höhepunkt des Abends war die "Weihnachtsgeschichte mit Musik", ein gediegenes Krippenspiel, das Barbara Mairinger mit ihren Schützlingen von der Volksschule Natternbach mit vielen Anspielungen auf die heutige Zeit einstudiert hatte.