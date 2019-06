Stimmen Sie ab - Wer darf beim MusikfestiWels auftreten?

Vor tausenden Menschen auftreten und sein musikalisches Talent unter Beweis stellen – diese Chance bieten die OÖNachrichten einer Nachwuchsband am 13. Juli in Wels. Wer wird beim MusikfestiWels Vorband von Sister Sledge und Middle of the Road? Das können Sie mit Ihrer Stimme auf nachrichten.at/musikfestiwels bis 1. Juli entscheiden.

Vier Bands stellen sich der Abstimmung und freuen sich über Unterstützung bei der Wahl und beim Auftritt in Wels.

Artikel von Julia Evers Redakteurin Kultur j.evers@nachrichten.at