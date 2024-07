Stilvoll durch die Festsaison

Heute feiert der neue "Jedermann" in Salzburg Premiere – einer von vielen Höhepunkten in diesem Festivalsommer. Und egal ob Freilufttheater, Konzert oder Oper unterm Sternenhimmel, "gute Manieren sind immer gefragt", sagt Elisabeth Motsch, Expertin für Umgangsformen. Im OÖN-Interview beschreibt sie, welche Stolperfallen es auf dem gesellschaftlichen Parkett gibt – aber auch, was zum guten Ton gehört. Das reicht vom passenden Smalltalk-Thema bis zur richtigen Kopfbedeckung.