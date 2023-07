Stiftskonzerte mit 90 Prozent Auslastung

Mit zwei Konzerten des italienischen Barockorchesters Europa Galante klangen am Wochenende im Marmorsaal des Stiftes St. Florian bei Linz die 50. Oberösterreichischen Stiftskonzerte in der Intendanz von Rico Gulda aus, deren Auslastung diesmal bei 90 Prozent lag. Zur Bühne für die 17 Konzerte wurden die Stifte von St. Florian, Kremsmünster, Lambach und Wilhering. Als neu erprobte Aufführungsräume bewiesen sich etwa das historische Feigenhaus in Kremsmünster und der Theaterstadel in Wilhering.



Die neue Sparte „Landpartie“ ergänzte die bisherige Barock- und Klassikschiene. Unter den Ausführenden fand sich heuer zudem eine Reihe von Stiftskonzerte-Premieren. Ihr Oberösterreich-Debüt gaben die junge südkoreanische Geigerin Bomsori Kim, der ukrainische Pianist Vadym Kholodenko, Cellistin Raphaela Gomes, das französische „Quatuor Ébène“ und die italienischen Barockspezialisten Europa Galante mit ihrem Gründer und Solisten Fabio Biondi.

Den OÖ. Stiftskonzerten ist das Bruckner Orchester Linz seit 46 Jahren treu, dessen Chefdirigent Markus Poschner vor zehn Jahren bei den Stiftskonzerten erstmals am Pult seines Klangkörpers stand. Die „King’s Singers“ waren erstmals vor 30 Jahren in St. Florian zu Gast, Geiger Julian Rachlin ist der Reihe seit 25 Jahren verbunden.

