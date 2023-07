Stiftskonzerte: Faszinierende Begegnung mit Bach

Spätestens seit Glenn Goulds erster Aufnahme der „Goldberg-Variationen“ 1956 umwehte Bachs krönender Abschluss der „Clavierübung“ so etwas wie eine mystische Aura, bekam das am Beginn des 19. Jahrhundert wiederentdeckte und erneut gedruckte Werk so etwas wie einen Kultstatus. Dabei waren es romantische „Fake-News“, die die Geschichte vom nachtwachenden Grafen Keyserlingk und seinem Cembalisten Johann Gottlieb Goldberg ins Leben riefen.