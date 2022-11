Stifters Weltsicht ist aktueller denn je

Fast wäre es abgerissen worden, was das Land Oberösterreich durch einen Ankauf verhinderte. 2023 wird das Linzer Stifterhaus mit dem dortigen Adalbert-Stifter-Institut 30 Jahre alt. Das Jubiläumsmotto "Mit Stifter / Bei Stifter. Positionen und Welthaltungen" "nimmt Bezug darauf, dass Literatur auch eine Deutbarkeit der Welt bietet", sagt Direktorin Petra-Maria Dallinger: "Stifter spielt eine große Rolle in der Arbeit von Autorinnen und Autoren." Wie aktuell er ist, zeigt auch die eigens von der stellvertretenden Direktorin Regina Pintar kuratierte Veranstaltungsreihe "aktuell – zeitlos – visionär. Die Weltanschauung des Adalbert Stifter". Sie greift vier Themen aus Stifters Werk mit zeitgenössischen Literaten auf, zu Gast sind Reinhard Kaiser-Mühlecker (Wahrnehmung), Ilija Trojanow (Diversität und Gleichheit), Sabine Scholl (Resilienz und Widerstand) und Bodo Hell (Belebte Natur). Aus Stifters Briefen und Texten lesen Schauspielerin Maria Hofstätter (26. 1.) und Kollege Karl Markovics (23. 10.) rund um Stifters Todes- bzw. Geburtstag. Festleser am 30. März ist Austrofred.

Beim Stifter-Denkmal im Promenadenpark zeigt schon ab 30. November die Ausstellung "Stifter: Illustriert" Illustrationen des Malers Stifter zu seinen Texten, als Leihgabe des Regionalmuseums in Krumau. Zum Jubiläumsprogramm hinzu kommen 2023 etwa 90 reguläre Veranstaltungen des Hauses (knapp zwei Millionen Euro Budget), so stellen u. a. Arno Geiger und Clemens J. Setz ihre neuen Werke im Linzer Stifterhaus vor. (kasch)