Steyrer Autor dramatisierte Wagners Ring

Verantwortlich dafür ist der in Wolfern geborene Autor Thomas Köck. Am Berliner Ensemble war am Donnerstag Uraufführung für "wagner – der ring des nibelungen". Köck lässt seine "Ring"-Adaption von Insassen eines Irrenhauses spielen. Siegfried (Paul Zichner) wird zur Behandlung eingeliefert, Göttervater Wotan (Corinna Kirchhoff) ist Anstaltschef, der seine Tochter Brünnhilde (Stefanie Reinsperger) zu Versuchszwecken einsperrt und isoliert.

Von der Auseinandersetzung mit dem Ring als Mythos und seiner anhaltenden Wirkung kommt Köck nicht los. Intensive Auseinandersetzungen etwa mit Geschlechterrollen und der Wertschätzung von Menschen wechseln mit zähen Passagen. Regisseur Ersan Mondtag lässt der sichtbaren Spiellust des Ensembles weitgehend freien Lauf. Dafür hat er ihnen ein Bühnenbild geschaffen, das eine Küche aus der Perspektive eines kleinen Kindes zeigt. Durch diese Puppenstube toben, klettern, balancieren die optisch viel zu klein geratenen Mitglieder des Ensembles in einer Welt, der sie nicht gewachsen zu sein scheinen.

Applaus und einige Buhrufe

Mondtag bedankte sich per Tweet beim Team. "Dieses Haus hat mit unfassbar großem Aufwand und Lust in beispielloser Zusammenarbeit diese Aufführung trotz schwieriger Pandemieverhältnisse tapfer aus dem Boden gestampft." Nach für Wagner-Verhältnisse angemessen langem, im zweiten Teil aber etwas zähem Theaterabend gab es viel Beifall für Ensemble und Regisseur, aber auch einige Buhrufe für den Autor.