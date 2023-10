"Stereotype Liebesromane kann eine Maschine genauso gut schreiben"

In zwei Wochen, am 18. Oktober, beginnt die 75. Frankfurter Buchmesse in der Nachkriegszeit.

Was die Branche im Jubiläumsjahr besonders umtreibt, ist wie in allen Sparten der Kultur die Künstliche Intelligenz (KI). Stereotype Liebesromane könne eine Maschine genauso gut schreiben wie ein Mensch, sagt Juergen Boos, Direktor der Buchmesse. Schon heute würden dafür Schreibprogramme eingesetzt. "Früher war das Science Fiction, jetzt ist es wirklich da."

Problematischer findet Boos mögliche Folgen für Übersetzer. Bisher werde KI vor allem bei Sachtexten wie Gebrauchsanleitungen eingesetzt. Für Literaturübersetzungen glaubt Boos noch an die Überlegenheit des Menschen. Ungeklärt ist die "Grauzone" im Urheberrecht. Wem gehören die Rechte an einem maschinell entstandenen Text? Und wie steht es um die Rechte an den Texten, auf die die KI zurückgegriffen hat? "Da haben wir ein Riesenthema – und da geht es um richtig viel Geld", sagt Boos.

Auch Generationenfragen stehen an: "Die alten weißen Männer und Frauen unserer Branche sind verunsichert", sagt Boos. Sie fühlten sich herausgefordert von einer jungen, lauten Generation, die neue Sensibilität einfordert. Die Buchmesse sei der richtige Ort, um darüber zu verhandeln, sagt Boos.

Bekanntester Gast wird Autor Salman Rushdie sein. Gastland ist das kleine, literarisch weitgehend unentdeckte Slowenien.

Die Ticketverkäufe liegen aktuell über denen von 2019. Damals waren mehr als 300.000 Besucher nach Frankfurt gekommen. Auch die Zahl der Aussteller hat erneut um zehn Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr waren es rund 4.000 aus knapp 100 Ländern gewesen.

Das Jubiläum fällt in eine Phase, in der die deutsche Buchbranche strauchle. Der Umsatz lag 2022 bei 9,44 Milliarden Euro, das sind 1,9 Prozent weniger als 2021.

