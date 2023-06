Stephen Gould und Adrian Eröd: Zwei Weltstars made in Linz

Linz ist Provinz? Für Stephen Gould und Adrian Eröd gilt das auf keinen Fall. Die beiden sind Stars der Oper, singen auf allen renommierten Bühnen der Welt, von der Metropolitan Opera in New York über die Wiener Staatsoper bis zu den Bayreuther Festspielen – und haben ihre Karriere ausgerechnet am Linzer Landestheater begonnen. Am 8. und 9. Juli kehren sie beim Salzkammergut Open Air in Gmunden zu ihren Wurzeln zurück und treten mit Erica Eloff und dem Bruckner Orchester auf.