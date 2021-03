Stelzer fordert: Kulturbetriebe sollen bald öffnen

"Nach den aktuellen Lockerungen in der Gastronomie und im Jugendsport muss die Kultur folgen, das sei der nächste logische Schritt." Die oberösterreichischen Institutionen hätten bereits im Herbst bewiesen, dass sie über ausreichende Sicherheitskonzepte verfügen. Zusätzlich gäbe es ein breites Testangebot, FFP2-Masken und eine fortschreitende Durchimpfung.

Mitte April als neue Perspektive

Das Kulturstaatssekretariat plant derzeit, wie berichtet, eine Öffnung der Kultureinrichtungen für Mitte April. Die Bundesregierung werde die Corona-Lage weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus evaluieren, das nächste Mal am 15. März, heißt es. Ob parallel zur Öffnung der Gastgärten auch Outdoor-Kulturveranstaltungen möglich sein werden, scheint noch nicht festzustehen. "Die Details für die ab 27. März geltenden Regelungen im Outdoor-Bereich sind derzeit in Arbeit", so das Staatssekretariat. Man stehe "im engen Austausch mit dem Gesundheitsministerium".

