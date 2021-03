"Stella" für den Linzer "Faust"?

Ensemblemitglied Friedrich Eidenberger hofft in der Kategorie "Herausragende darstellende Leistung" für seine Rolle in "Junger Klassiker – Faust Short Cuts" auf eine Auszeichnung. Für die Netzbühnen-Version dieser Inszenierung sowie jener von "Alice im Wunderland" bekommt das Landestheater überdies den "Spezialpreis" verliehen. Die Preisgala findet am 20. Juni in den Kammerspielen statt.

