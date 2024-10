Stefko Hanushevsky: „Tragik und Komik werden von der Realität beglaubigt“

Er ist eines von vier Kindern der Künstlerfamilie von Ewa und Bohdan Hanushevsky, die unter anderem die oberösterreichische Musikgruppe „Kohelet 3“ seit Jahren kultivieren. In Linz geboren, in Gallneukirchen aufgewachsen, verzog sich Stefko Hanushevsky nach der Matura in Richtung Wien, wo er sich parallel zum Studium der Philosophie und Theaterwissenschaften als Bademeister, Reiseleiter und Billeteur am Burgtheater durchschlug.