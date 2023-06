Stefanie Reinsperger: "Es muss besser werden. Und dafür bin ich ja auch da"

Bekannt ist sie als Ermittlerin des Dortmunder „Tatorts“, an der Seite Tobias Morettis war sie die Buhlschaft im Salzburger Jedermann: Am Dienstag, 27. Juni, präsentiert Stefanie Reinsperger ihren neuen Kinospielfilm „Mermaids Don’t Cry“ im Linzer Moviemento-Kino in einer OÖNachrichten-Filmnacht (Beginn: 19.30 Uhr, www.moviemento.at, Karten-Tel.: 0732 78 40 90).

„Mermaids Don’t Cry“ (offizieller Kinostart: 7. Juli) präsentiert sich dabei als ein fantasievoller, träumerischer Film über eine junge Frau mit Herz für Meerjungfrauen, die zu sehr für andere zurücksteckt, und über dem eine Frage steht: Wird sie sich freischwimmen?

OÖNachrichten: Ihrer Figur der Annika kann man zusehen, wie sie als gutmütiger Mensch lernt, Grenzen zu ziehen und dass das völlig in Ordnung ist. Ist das zu lernen auch ein Thema in Ihrem Leben?



Stefanie Reinsperger: Ja, das kenne ich von mir persönlich schon. Ich muss aber sagen, dass ich am Älterwerden vieles toll finde und eine Sache ist, dass mir das Ziehen von Grenzen zwar nicht immer leichter fällt, aber mir schneller klar wird, wenn es nötig ist. Annika ist als Figur im gleichen Alter wie ich, aber sie ist noch ein bisschen ein naives Kind geblieben. Das möchte ich gar nicht bewerten, weil es auch sehr schön ist. Dadurch hat sie sich diese pure Fantasie bewahren können.

Annikas reales Leben wird aber von ihrem Vater, den Karl Fischer spielt, gekapert:

Plötzlich zieht er bei ihr ein – ohne Fragen und Voranmeldung. Wie würden Sie da reagieren?



Diese Szenen mit Karl Fischer haben so wahnsinnig, wahnsinnig Spaß gemacht. Und solche Szenen kann man auch nur miteinander spielen, wenn man sich wahnsinnig schätzt und eines weiß: Beide haben richtig Lust, die Grenzen des jeweils anderen auszutesten. Da waren wir uns am Set für nichts zu blöd und zu schade. Aber ich glaube, privat würde ich da viel früher den Stecker ziehen (lacht). Aber ich kann sie auch sehr gut verstehen.

Warum?



Weil sie bis dahin keine Grenzen ziehen musste und das auch nicht gelernt hat. Ich bin hier der Figur gegenüber immer ein bisschen ambivalent eingestellt. Weil sie es einerseits allen Recht machen will, aber andererseits fühlt sie sich in dieser Rolle auch wohl und hat sich gut darin eingerichtet. Das gibt ihr das Gefühl, gebraucht zu werden und ihr Leben besser im Griff zu haben als ihre beste Freundin (Caro, die ihre beiden kleinen Kinder bei Annika gerne ablädt, Anm.). Ich mag an diesem Film, dass die Figuren alles sein und alles zeigen dürfen und niemand davor gefeit ist, Fehler zu machen. Das ist das Leben. Wir machen Fehler, aus denen wir nicht immer etwas lernen, auch wenn wir das so gerne wollen würden. Das Drehbuch und der Film werden dem mehr als gerecht und man kann sich mit allen Figuren identifizieren.

Annika erfüllt sich einen Wunsch und kauft sich eine maßgefertigte Silikonflosse.

Im Film sieht das wunderbar aus. Aber wie ist es, mit so einem Teil zu drehen?



Ein absoluter Horror! (lacht) Dieses Teil hat alles beherrscht. Ich habe schon viele Extreme in meinem Leben gemacht, auch in meinem Berufsleben, aber wenig derartig Entwürdigendes wie in eine solche Flosse eingeschnürt zu werden. Ich hatte dabei Gott sei Dank drei der allertollsten Frauen an meiner Seite: Anja Heger, meine Garderobiere, und Chrissi Akbaba und Jasmin Simak, die für mein Make-up verantwortlich waren. In der Disposition (Ablaufplan für den Drehtag, Anm.) hieß es immer: „Beflossung“. Dann wurde ein Paravent aufgestellt, du stehst in einem Unterhoserl da, wirst mit Vaseline eingecremt und hineingeflutscht und es hat beim Sommerdreh 40 Grad. Die drei tollen Frauen stehen über dir, schnüren dich ein und haben das ärgste Work-out. Danach kannst du dich selbst nicht mehr bewegen und bist davon abhängig, von A nach B gezogen, geschleift und getragen zu werden. Die Flosse an sich ist schon so schwer, dass man drei Menschen braucht, um sie zu tragen. Sie war wie ein eigener Charakter. Es war körperlich sehr anstrengend, auch für das Team. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem du auch auf die Toilette musst. Aber es war ebenso ein wunderschönes Erlebnis, weil alle Menschen vor und hinter der Kamera so liebevoll und mitfühlend mit mir umgegangen sind.

Sie sagen, im Wasser war die Flosse großartig. Sie hatten auch einen Workshop zur Einführung.

Wie schwierig wäre es für einen Laien, mit so einer Flosse zu schwimmen? Sinkt man dann gleich einmal wenig elegant nach unten?



Ich musste Apnoetauchen für die Unterwasserszenen lernen, um so tief, auf sechs Meter runterzukommen, damit die Unterwasserkamera aufnehmen kann – ohne Sauerstoffgerät und mit offenen Augen unter Wasser, was für mich am Anfang schlimm war und eine echte Herausforderung. An meinem ersten Mermaid-Trainingstag war ich gar nicht im Wasser, sondern nur am Land, weil es erst einmal um bestimmte Atemtechniken ging. Wenn du das Mermaiding privat probieren willst, denke ich, ist das gar kein Problem. Jeder kann sich so eine Flosse anziehen und damit losschwimmen. Die Bewegungen kriegt man sicher schnell hin, weil das Kostüm richtig dazu einlädt.

Sie sagen, es fiel Ihnen schwer, die Augen unter Wasser offenzulassen. Ging es also auch etwas darum, Angst zu überwinden?



Beim ersten Tauchtraining, das ich noch extra hatte, bin ich echt an meine Grenzen gestoßen. Es ging darum, runter zu tauchen, um etwas vom Boden zu holen. Mit Taucherbrille war das überhaupt kein Problem. Als ich das aber ohne Brille wiederholen sollte, habe ich auf einmal so richtig Angst bekommen. Es hat sehr lange gedauert, sie abzulegen. Ich hatte in Berlin zwei weitere Tage mit einer Trainerin, die sich richtig viel Zeit genommen hat. Solche Sachen lernen zu dürfen, ist ein großes Privileg meines Berufs. Ich weiß, es hätte Lösungen mit Brille für den Unterwasserdreh gegeben, aber das wollte ich nicht. Da war ich zu ehrgeizig. Als ich es geschafft habe, war ich richtig stolz darauf.

Eine Meerjungfrau ist eine Fantasiefigur, die seit jeher zierlich dargestellt wird. Das ergänzt um das reduzierende Schönheitsideal „der dünnen Frau“, das audiovisuelle Erzählungen seit Jahrzehnten mitverfestigt haben, ist eine heftige, von Erwartungen aufgeladene Kombination. Wie ist es Ihnen dabei gegangen?



In allererster Linie habe ich sehr viel von Annika gelernt. Weil Annika das total wurscht ist. Regisseurin Franziska Pflaum hat auch immer eines betont: Weder im Film noch in Annikas Persönlichkeit geht es um ihr Aussehen. Und ich bin ja genau dafür da, solche Rollen zu drehen und zu spielen, weil ich das normalisieren will.

Es ist wahrscheinlich, dass das mit bestimmten Aussagen quittiert wie „Das ist mutig von Ihnen“.

Aber es sollte doch nie „mutig“ sein, sich so zu zeigen, wie man ist?



Ich mag es auch absolut nicht, dabei das Wort „mutig“ zu hören. Bei Annika ist das Schöne, dass es sich um eine Figur handelt, die stärker ist als du selbst. In das kannst du dich reinfallen lassen. Wenn ich jetzt als Steffi sagen würde: Das ist alles voll cool und leicht, mir ist das alles egal, würde ich lügen. Aber ich hatte eine so liebe Regisseurin, die mich in der Vorbereitung für diese Rolle, die auch bedeutet, am Set oft wenig anzuhaben, wunderbar unterstützt hat. Die Regie und das ganze Team haben mich auf liebevolle Art sehr beschützt, das ist Gold wert. Die Freibadszenen haben wir am Anfang gedreht, ich schwamm so vor mich dahin und dann saß die kleine Johanna da, die Jackie spielt, schaute mich an und sagt: Boah, bist du schön! Das war so toll für mich. Sie findet mich und diese Flosse schön. Punkt. Wie gesagt, es geht in diesem Film nicht um Körper, sondern um Sehnsüchte, Wünsche und Träume. Und die hat jeder von uns, egal wie er aussieht. Das war für mich an diesem Buch, am ganzen Projekt so anziehend. Denn dass es Menschen noch aufstößt oder unangenehm sein kann, ist für mich ein Zeichen dafür, dass das für unser Sehverhalten noch nicht normal ist. Es muss besser werden. Und dafür bin ich auch da. Der Film lief auch bei den Hofer Filmtagen. Und als ich vom Bahnhof zum Festival unterwegs war, kam mir eine Gruppe Erwachsener entgegen, die gerufen hat: Da ist ja unsere schöne Meerjungfrau. Das war so toll. Ich habe die Menschheit ja auch noch nicht aufgegeben.

Das ist schön zu hören.



Ich mag Menschen. Wir könnten wohl alle noch ein bisschen offener und toleranter sein. Aber ich glaube daran, dass wir das hinbekommen. Die Aufmerksamkeit wird natürlich oft auf die negativen Dinge gelenkt, die Ungustln, auf Menschen, die aus Prinzip oder weil sie sind, wie sie sind, alles niedermachen. Ich finde es jedoch schöner, meine Konzentration und Aufmerksamkeit auf Menschen zu legen, die gut sind, etwas verändern und positiv sind. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Diese Perspektive geht in unserer Gesellschaft oft verloren. Wir leben auch in einer Welt, in der es Entwicklungen gibt, die auch mir Angst machen. Ich finde es unheimlich, was sich gerade alles abspielt. Vor diesem Hintergrund verliert man, verliere auch ich einfach leicht den Blick darauf, wie viele gute Seelen es gibt, die wahnsinnig viel tun, damit sich die Welt zum Besseren verändert. Und ich finde, es ist lohnenswert, seine Aufmerksamkeit auf sie zu richten. Da bekommst du auch etwas zurück. Das ist dann ein Geben und Nehmen.

Theater, Tatort und auch ein Kinofilm vorm Start. Ihr Terminkalender muss unglaublich dicht sein.

Wie geht es Ihnen damit, dass alles zu jonglieren?



Also, ich würde ja gerne noch viel mehr fürs Kino drehen. Das ist meine erste große Kinohauptrolle, das erste Mal, dass mir jemand das auf der großen Leinwand zugetraut hat. Ich war im Kino ja in eher kleineren Rollen zu sehen. Aber zum Jonglieren: Ich habe eine ganz, ganz tolle Agentin, der ich sehr viel Nerven koste (lacht). Aber die von mir auch weiß, ich krieg das hin. Ich arbeite wirklich, wirklich gerne und viel. Auf der einen Seite ist das auch das, was mich vielleicht auch ausmacht, „mein Geheimnis“ sozusagen, auf der anderen Seite geht es sicher nicht darum, dass man sich daran misst und damit vergleicht. Weil jeder Mensch das auf seine Art macht und einen anderen Energiehaushalt hat. Bei mir liegt ein sehr, sehr hoher Energiehaushalt in der Familie. Und es ist so, dass mir Arbeit mehr Energie gibt, als sie mir raubt. Ich bin am meisten bei mir und in meiner Mitte, wenn ich viel zu tun haben.

Das heißt, Sie kommen aus einer Familie, in der alle sehr energiegeladen sind?



Unsere Anker und unsere Säule ist mein Vater. Dann gibt es meine Mama, meine Schwester und mich. Und die Reinsperger-Frauen sind alle sehr, sehr energiegeladen. Ich bin auch von Eltern und vor allem auch von einem Vater erzogen worden, der uns Mädels gesagt hat: Ihr könnt alles, wenn ihr es möchtet. Ich habe nie das Gefühl bekommen, dass ich irgendetwas nicht kann oder darf, weil ich eine Frau bin. Ich habe einen verdammt coolen Papa, der für mich dieser kleine, stille, leise Held dieser Familie ist. Und er gibt uns diesen Raum, um laut, wütend und energiegeladen zu sein. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin mit der Gewissheit aufgewachsen, mich für nichts schämen zu müssen. Ich war ein unglaublich lautes, wütendes Kind. Es gibt Fotos von mir, auf denen ich einfach irgendwo schreiend stehe, sitze oder liege. Und dieser Raum wurde gewährt, den ich mir da erschaffen musste. Ich werde meinen Eltern nie vergessen, dass ich so sein durfte.

