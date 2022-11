Für Stefanie Reinsperger ist Theater immer politisch, genauso wie Elfriede Jelineks Literatur. In der Kinodokumentation "Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen" spricht die 34-Jährige neben Sandra Hüller, Martin Wuttke, Sophie Rois, Ilse Ritter und Maren Kroymann die Texte der Nobelpreisträgerin von 2004. So wird Reinsperger auch vor der heutigen Film-Premiere in Linz aus Jelineks Werk lesen.