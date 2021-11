Stefan Hartl wird ORF-Chefredakteur

Seit Jänner war Stefan Hartl nach gut zehn Jahren als Finanzexperte in der ORF-Wirtschaftsredaktion das neue Gesicht der "Zeit im Bild"-Ausgaben in der Früh und um 13 Uhr. Nun schaffte der gebürtige Grieskirchner, der in Eferding aufgewachsen war, den nächsten Karrieresprung. Mit Jänner wird der 41-Jährige Chefredakteur des ORF Landesstudios Oberösterreich und damit Nachfolger des zum Landesdirektor aufsteigenden Klaus Obereder, der wiederum den in Pension gehenden Kurt Rammerstorfer beerbt. Aus dem Dreier-Vorschlag, der sich nach dem Hearing vergangene Woche ergeben hatte, ging Hartl als Sieger hervor. Aus dem ORF heißt es, Rammerstorfer und Obereder hätten die Entscheidung gemeinsam und höchst partnerschaftlich getroffen.

Hartl ist ambitionierter Läufer und Schlagzeuger. Seine ORF-Karriere begann der Vater von zwei Kindern nach dem Publizistik-, Psychologie- und Anglistik-Studium 2004 als freier Mitarbeiter. 2006 wechselte er in die "ZIB"-Außenpolitik. 2007 half er mit, die "ZIB 20" und die "ZIB 24" zu entwickeln. Ab 2008 arbeitete er in der ORF-Wirtschaftsredaktion. (pg)