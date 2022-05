Mit dem selbst geschriebenen Dialektpopsong "Es End is no fern" siegte Stefan Eigner am Freitag im Finale von Starmania. Die Tirolerin Judith Lisa Bogusch wurde Zweite. 1000 Kandidaten hatten sich beworben, 28 schafften es in die Show. Eigner gewann einen Auftritt bei der "Starnacht in der Wachau". Musik war für den Ex-Sängerknaben seit jeher wichtig. Nach der Schule arbeitete er an seiner Karriere, organisierte sich selbst Konzerte.