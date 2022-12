Stefan Bachmann wird 2024 Burgherr

"Stefan Bachmann hat eine herausragende Bewerbung abgeliefert, deshalb sitzt heute jemand anderer als Martin Kusej neben mir". Mit diesen Worten bestätigte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) offiziell, dass der 56-jährige Schweizer ab 2024 für fünf Jahre von Köln an das Wiener Burgtheater als "regieführender Direktor" wechselt. Dass die Wahl - unter 15 Bewerbern - auf Bachmann gefallen ist, war bereits gestern Abend durchgesickert.

Bachmann hat eine enge Bindung an das Theaterhaus am Ring, 1985 war er erstmals als Besucher hier, seit der Intendanz von Nikolaus Bachler führte er regelmäßig Regie. Er habe hier immer gerne und teilweise auch gut hier gearbeitet, sagte Bachmann mit einem Lächeln. Tatsächlich bekam der Regisseur für Mouawads "Verbrennungen" (2008 im Akademietheater) und Jelineks "Winterreise" (2019) jeweils den Nestroy-Theaterpreis für die beste Regie, herausragend war auch seine Inszenierung von Ferdinand Schmalz' "jedermann (stirbt") im Jahr 2018.

Kusej konnte Startvorteil nicht nutzen

Andrea Mayer hat letztlich mit zwei von einer fünfköpfigen Findungskommission vorgeschlagenen Kandidaten persönlich gesprochen. Für die Wahl Bachmanns "war seine uneingeschränkt positive Energie entscheidend." Ihre weitere Begründung darf als kaum versteckte Kritik an dem aktuellen Burg-Chef Martin Kusej verstanden werden: Dass jetzt jemand anderer als Martin Kusej neben ihr sitze, liege daran, dass dieser seinen Startvorteil als amtierender Direktor nicht nutzen konnte. Mayer: "Im Bereich der Selbstreflexion und Selbstkritik konnte Bachmann besser überzeugen." Kusejs herber Führungsstil war immer wieder vom Ensemble kritisiert worden. Für seine Arbeit gebühre ihm aber "Dank und Anerkennung", schließlich habe er das Haus unter schwierigsten Bedingungen (Corona) übernommen, so Mayer. Kusej hatte gestern polternd seine Bewerbung zurückgezogen.

Ähnliche Probleme kennt auch sein Nachfolger Stefan Bachmann. 2018 wurde die Atmosphäre im "Schauspiel Köln" unter dessen Intendanz "als toxisch und von Angst geprägt beschrieben". Grund dafür war neben dem Führungsstil des Theaterleiters auch der Umstand, das Bachmanns Frau, die Schauspielerin Melanie Kretschmann, im Ensemble tätig war. Bachmann sagt dazu: Das war damals sehr schmerzhaft, aber auch ein wichtiger Lernprozess." Er habe die Kritik sehr ernst genommen, Coachings in Führungskultur gemacht und das gesamte Haus einem Mediationsprozess unterzogen. Dass dies gut gelungen sei, untermauere auch die Tatsache, dass sein Vertrag in Köln danach noch zweimal verlängert worden ist.

Dennoch hat man beim Burgtheater darauf reagiert. Christian Kircher, Chef der Bundestheater-Holding: "Unser Vertrag mit Stefan Bachmann trennt Privates und Beruf klar. Die Beschäftigung von Familienangehörigen ist genehmigungspflichtig." Von Bachmann wird vertraglich eine Regie pro Jahr gewünscht, jeder weitere Inszenierungswunsch müsse ebenfalls abgesegnet werden. Damit wolle man verhindern dass es zu unverhältnismäßigen Einkünften aus "selbst vermittelten" Regiearbeiten wie in der Ära Matthias Hartmann kommt.

"Hemmungslos offen"

Stefan Bachmann findet seine Vorstellung als Burg-Chef "ein bisschen unfassbar. Ich habe großen Respekt vor diesem Amt. Es fühlt sich aber auch wie eine Rückkehr an." Bei seinen Absichten blieb er vage, sie könnten auch direkt einem Almanach für Bewerbungsgespräche entnommen sein. Er sei "hemmungslos offen", wolle Strukturen am Theater neu Denken, Stars einladen und mit einer Mischung aus Tradition und Erneuerung die Freude am Theater neu entfachen. Theater entstehe im Dialog mit dem Team und der Welt, Tradition und Erneuerung seien kein Gegensatz-Paar. Dem Ensemble streute er Rosen: "Es ist wunderbar und einzigartig."

Rund ein Jahr will sich der Schweizer nun Zeit geben, ein Spielzeit-Programm für 2024/25 zusammenzustellen: "Das ist sportlich, aber machbar". Näheres wollte der Theatermacher noch nicht sagen: "Ich halte nichts davon, mit Ideen zu früh hinauszugehen, die dann verschimmeln."

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur