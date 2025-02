Staunen und feiern im Namen des Sports

Es ist ein traditioneller Höhepunkt der Ballsaison: Wenn die OÖN und die LIVA zur von der Oberbank präsentierten Galanacht des Sports laden, strömen Stars und Sportbegeisterte ins Linzer Brucknerhaus. Auch heuer stehen inspirierende Gespräche mit Größen aus der Sportwelt auf dem Programm: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird ebenso dabei sein wie das Segel-Olympiasieger-Duo Lara Vadlau und Lukas Mähr, die früheren Skisprung-Asse Thomas Morgenstern und Andreas Goldberger und die Ex-Skirennfahrer Philipp Schörghofer und Petra Kronberger. Zwei Tage vor dem Linzer Derby LASK gegen Blau-Weiß Linz treffen außerdem die Mannschaften mit den Trainern Markus Schopp und Gerald Scheiblehner aufeinander.

Andreas Goldberger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Thomas Morgenstern Bild: OÖN/privat

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Bild: GEORG HOCHMUTH (APA)

Silvia Schneider und Tom Walek führen wieder durch den Abend Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eröffnen wird den bunten Abend die Akrobatikgruppe „The Freaks“ mit einer besonderen Show (ein Kurzinterview mit dem Gründer O.C. Ono lesen Sie unten).

Stimmungsgaranten sind etwa die Linzer Band Emma Peal, die beliebte Rocksongs der 1970er und 1980er spielt, und die Gruppe „Six-Pence“, die etwa das Lied ‚Perfect‘ von Ed Sheeran als Walzer interpretiert. Um Mitternacht zündet die steirische Dialektpop-Band Granada ein musikalisches „Feiawerk“.

Die steirische Dialektpop-Band Granada Bild: Granada

Das pt art Orchester unter Norbert Hebertinger lädt zum Tanzen ein. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der gebürtige Linzer O.C. Ono (39) ist Gründer und Leiter der Akrobatikgruppe „The Freaks“, die im Vorjahr von St. Valentin nach Linz übersiedelt ist. Im Kurzinterview spricht er über die Eröffnungsshow der OÖN-Galanacht des Sports und seine weltweit gefragte Gruppe.

O.C. Ono (vorne) und seine Akrobatikgruppe „The Freaks“ Bild: Martin Fröhlich

OÖN: Was erwartet die OÖN-Leserfamilie bei der Eröffnungsshow?

O.C. Ono: Wir gehen auf die Karrierewege der Sportler ein und erzählen in der Show, wie ein Sportler das erste Mal in ein Training ging, wie er nervös war – und dass die Entscheidung, zum Training zu gehen, der erste Meilenstein für seine Karriere war. Aber wir beleuchten auch Rückschläge, Verletzungen und Misserfolge: wie die Entscheidung, aus dieser Erfahrung stärker zu werden, die Sportler hervorgebracht hat, die sie nun sind.

Was macht eure Auftritte aus?

Wir beherrschen Akrobatik auf Cirque-du-Soleil-Niveau (berühmte kanadische Akrobatik-Gruppe, Anm.) – mit Pyramiden bis zu sechs Metern Höhe. Viele Artisten von Cirque du Soleil sind auch bereits auf uns aufmerksam geworden.

Wie viele Akrobaten in welcher Altersspanne werden auftreten?

Wir sind 26 Akrobaten im Alter von neun bis 39 Jahren auf der Bühne. Auch das macht uns aus: Wir sind bunt gemischt und mehrere Generationen helfen zusammen – mit enormer Teamenergie und blindem Vertrauen zueinander.

Ihr seid 2022 durch eure Auftritte in der Castingshow „Britain‘s got Talent“ bekanntgeworden, wo ihr es bis ins Halbfinale geschafft habt. Wohin führen euch die Anfragen seither?

Wir kommen mittlerweile weltweit herum. Letztes Jahr waren wir in Las Vegas und auf den Malediven. In Hongkong waren wir schon mehrmals, auch beim Formel-1-Grand-Prix in Bahrain sind wir aufgetreten. Aktuell kommen immer wieder Anfragen aus Doha und Dubai.

Alle Infos zur Galanacht des Sports auf einen Blick

Die Musik: Zum Tanzen laden das pt art Orchester, das DJ-Duo 2:TAGES:BART und die Bands Emma Peal, Six-Pence und Granada.

Die Moderation: Moderiert wird die Gala-Nacht des Sports von Silvia

Schneider und Tom Walek.

Die Karten: Tickets (ab 45 Euro) gibt es im Linzer Brucknerhaus, online unter www.brucknerhaus.at sowie in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor David Klein Redakteur Kultur David Klein