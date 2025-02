Ferdinand von Schirach im Musiktheater: Liebeserklärung auf Leben und Tod

Wie erzählt Ferdinand von Schirach eine Liebesgeschichte? Natürlich eingehüllt in einen Kriminalfall. Schließlich arbeitete der Bestsellerautor, dessen Bücher sich bisher mehr als zehn Millionen Mal verkauften, vor seiner schriftstellerischen Karriere jahrzehntelang als Anwalt. Und so muss der Ich-Erzähler in Schirachs Theatermonolog "Regen" gegen seinen Willen als Schöffe bei einem Gerichtsprozess über eine Mordanklage entscheiden.