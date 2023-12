Wenn Peter Aigner von Anton Bruckner erzählt, so nennt er den berühmten Oberösterreicher, dessen 200. Geburtstag 2024 gefeiert wird, auch mal liebevoll nur „Toni“. Am 6. Jänner um 19.30 Uhr dirigiert der Leiter des Brucknerbundes Ansfelden in der Gartenbauschule Ritzlhof ein „Geburtstagskonzert“. Es ist der musikalische Startschuss für das Brucknerjahr des Bezirks Linz-Land und rückt Anekdoten aus dem Leben Bruckners in den Mittelpunkt. Etwa 60 junge Musikerinnen und