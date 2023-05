Startnummer eins im ESC-Finale - Fluch oder Segen?

"Wir freuen uns unglaublich und können gar nicht in Worte fassen, was gerade passiert ist", sagten die beiden Sängerinnen, nachdem die zehn Finalisten verkündet worden waren.

Die rot-weiß-roten ESC-Vertreterinnen haben sich Donnerstagabend im Halbfinale des 67. Eurovision Song Contests von Liverpool eines von zehn Finaltickets gesichert (mehr lesen Sie hier). Letztlich keine große Überraschung, standen Teya und Salena mit ihrer Nummer "Who the hell is Edgar?" bei den Wettbüros doch seit langem auf Platz 1 in ihrem Semifinale.

"Ich kann nicht aufhören zu heulen"

"Wir freuen uns unglaublich und können gar nicht in Worte fassen, was gerade passiert ist", sagten die beiden Sängerinnen kurz nachdem die Finalisten bekannt gegeben wurden. "Ich weiß nicht, ob wir jemals verstehen werden, was wir gerade erlebt haben." Auf ihren Favoritenstatus hätten sich beide beim Auftritt nicht verlassen: "Es kann ja alles passieren. Es gab viele Zuschauer, die das Lied zum ersten Mal gehört haben, die können ja ganz anders reagieren als die 'Eurovision-Bubble', die begeistert ist von dem Song." Wie gut der unser Beitrag bei den ESC-Fans ankommt, war am Abend auch in der Halle in Liverpool zu hören, Tausende Fans sangen das Lied lautstark mit. "Ich kann nicht aufhören, zu heulen", zeigte sich das Duo gerührt.

Das sagen Teya und Salena nach ihrem Finaleinzug:

ESC-Finale! Das sagen Teya und Salena

Wie die Startreihenfolge festgelegt wird

In der Nacht auf Freitag gaben die Veranstalter die Startreihenfolge für das Finale bekannt. Demnach wird der österreichische Beitrag am Samstag das Event in der M&S Bank Arena eröffnen. In welcher Hälfte der Show die Interpreten antreten, entschied wie immer das Los. Die konkrete Reihenfolge wurde nach dem zweiten Halbfinale unter dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt.

Wie sich Startnummer eins für unsere Platzierung auswirken könnte, sehen Song-Contest-Fans gespalten. Die einen befürchten, der Song würde den Zusehern bis zum Voting zu wenig in Erinnerung bleiben. Außerdem sei die Stimmung in der Halle zu Beginn noch nicht so gut wie im Verlauf der Show. Andere messen der Startreihenfolge keine so große Bedeutung zu, da die Musik für sich spreche, egal wann sie laufe.

Diese Länder treten im Finale an:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bildergalerie: Teya & Salena jubeln über ESC-Finaleinzug (Foto: Roman Zach-Kiesling) Bild 1/22 Galerie ansehen

Was denken Sie? Stimmen Sie ab!

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Andrea Endt Online-Redakteurin Andrea Endt