Startenor José Carreras will seine Karriere "nach und nach" beenden

Abschiedstourneen gab es schon mehrere, jetzt hat der spanische Startenor José Carreras in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur ein Karriereende "nach und nach" angekündigt. Am Donnerstag wirbt der 75-Jährige, der 1987 an Blutkrebs erkrankte, in Leipzig bei der alljährlichen "José Carreras Gala" (ab 20.15 Uhr, MDR) um Spenden für seine Leukämie-Stiftung.

Über seinen möglichen Rücktritt sagte der Spanier: "Der Moment wird kommen. Ich werde höchstens noch drei Jahre lang beruflich auftreten. Ich werde nicht in der ,Karriere-Maschinerie’ bleiben, denn dazu habe ich nicht mehr die Kraft. Aber die Kraft, um auf der Bühne zu stehen und zu singen, die habe ich noch. Ich werde es jedenfalls versuchen."

Zu seinen Beweggründen, eine Leukämie-Stiftung zu gründen, sagte der Tenor: "Während meiner Behandlung haben mir Leute aus aller Welt gezeigt, dass sie sich um mich sorgen. Auch von der Wissenschaft erhielt ich viel Hilfe. Als ich mich wieder besser gefühlt habe, habe ich über einige Projekte nachgedacht. Es war ein Muss. Ich lag am Boden, und dann hatte ich das unglaubliche Glück, wie ein Phönix aus der Asche mich wieder zu erholen. Meine Chancen, die Krankheit zu überleben, waren sehr gering. Aber ich habe es geschafft. Danach dachte ich mir: Ich will helfen."