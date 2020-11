"Stars & Talente": ORF III fördert Klassik-Nachwuchs

Unter dem Titel "Stars & Talente" treffen auf ORF III junge Musiker mit etablierten Kollegen zusammen. Die Sendungen sind ein Mix aus Einblicken in das Leben der Jugendlichen, Interviews mit den Stars und einem gemeinsamen Auftritt. Der ORF präsentierte das Konzept am Dienstag.

ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber unterstrich die "lange Tradition der Nachwuchspflege bei ORF III". Das Besondere am neuen Format sei, den Nachwuchs mit etablierten Künstlern zusammenzubringen. Wie das funktioniert, war in einem Trailer mit Bassbariton Erwin Schrott zu sehen, der sich begeistert von den Talenten zeigte. Die gemeinsame Arbeit solle dem Nachwuchs "Hoffnung" bringen. "Es sind brillante, talentierte und engagierte junge Leute", so der Opernstar. Weiters werden Placido Domingo, Julian Rachlin und Elina Garanca zu sehen sein.