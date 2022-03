Starmania: "Schade, dass ich Ina Regen als Jurorin um ein Jahr verpasst habe"

Wer schafft den Sprung in die nächste „Starmania“-Runde? Eine von 14, die am Freitag live in ORF 1 ihr Glück versuchen, ist die Medizinstudentin Katharina Satzinger aus St. Marien. Die 20-Jährige will die Jury um Popstar Josh („Cordula Grün“) von ihrem Talent überzeugen und der 15-jährigen Valentina Thoms aus Altmünster in die nächste Runde folgen.