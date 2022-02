Starmania mit 28 Startern

Die Neuauflage der ORF-Castingshow "Starmania" beginnt am 4. März mit der ersten von zwei Qualishows. Jeweils 14 junge Sängerinnen und Sänger treten dabei um die Nachfolge von Vorjahressiegerin Anna Buchegger aus Salzburg an.

Unter den 28 Kandidaten kommen nur zwei aus Oberösterreich. Die 15-jährige Valentina Thoms aus Altmünster präsentiert sich bereits am 4. März. "Ich wollte schon lange auf einer großen Bühne stehen und mit meiner Stimme Eindruck hinterlassen. Ich liebe die Bühne sehr", sagt die Schülerin.

Eine Woche später singt Katharina Satzinger um den Aufstieg in die erste Finalrunde. Ihre Teilnahme sei eine Spontanaktion gewesen: "Ich singe regelmäßig öffentlich in einer Bigband und einer Brass Band, aber nicht auf so großen Bühnen", sagt die 20-jährige Medizinstudentin aus St. Marien.

Fix in der Jury sitzt der Sänger Josh. Neben ihm wird Lili Paul-Roncalli – Artistin, Model und Freundin von Tennis-Ass Dominik Thiem – sitzen. Der dritte Juryplatz wechselt wöchentlich. Unter anderem werden Marco Wanda und Melissa Naschenweng die Leistungen der Sängerinnen und Sänger bewerten.

Das Regelwerk von "Starmania 22" wurde abgespeckt. Bei den beiden Qualishows gibt es jeweils sieben Aufsteiger in die erste Finalrunde. Die Moderation liegt wieder bei Arabella Kiesbauer.