Starmania kehrt 2021 zurück

Schon Anfang 2021 soll die Castingshow "völlig überarbeitet" starten. Am Dienstag erfolgt demnach laut ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer der offizielle Castingaufruf. Die erste Staffel des Gesangswettbewerbs lief im Herbst 2002 an, bis 2009 wurden vier Staffeln produziert. Die Show verhalf unter anderem Christina Stürmer, die in der ersten Staffel Platz zwei belegte, zu einer erfolgreichen Karriere als Sängerin. Auch Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita, feierte erste Erfolge bei "Starmania", er landete 2006 hinter Nadine Beiler ebenfalls auf dem zweiten Platz. Moderiert wurde das Format von Arabella Kiesbauer. Wer die fünfte Staffel moderieren wird, ist noch nicht bekannt.

