"Starmania"-Jury mit Josh, Wanda

Nun wurde via "Kleine Zeitung" das Jury-Geheimnis gelüftet. Demnach soll Josh ("Cordula Grün") die gesamte Staffel als Juror bewerten. Einmalige Jury-Auftritte sollen Christina Stürmer, Marco Wanda und Thorsteinn Einarsson haben. Wer an der Seite von Josh regelmäßig die Kandidaten bewertet, soll noch offen sein. Die Meinung des Publikums bekommt in der neuen Staffel mehr Bedeutung.