Starmania 2022: Das erwartet Sie im Finale

Für sie ist der Traum zum Greifen nahe: Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Sebastian Holzer singen im Starmania-Finale am Freitag ab 20.15 Uhr in ORF 1 um den Sieg. Sie haben sowohl die Jury als auch das Publikum in den vergangenen Wochen von ihrem Talent überzeugt.

Wer entscheidet?

Wer den größten Gesangswettbewerb des Landes gewinnt, entscheidet ausschließlich das Publikum: Nach je zwei Solo-Songs der letzten drei "Starmaniacs", darunter ihre jeweiligen Lieblingstitel aus den Finalshows, werden die Stimmen via Televoting abgegeben. Das Publikum kann unter 09010 5909 und der jeweiligen Startnummer (€0,50/Anruf/SMS) abstimmen. So entscheidet sich, welche beiden Kandidaten in der finalen Runde mit je einem letzten – selbstgeschriebenen – Song auf der Bühne stehen.

Was zeigen die Finalisten?

Judith Lisa Bogusch Bild: (ORF)

Judith Lisa Bogusch ist die einzige Frau im Finale. Die 21-jährige Studentin aus Matrei in Osttirol wird in der ersten Finalrunde "Don't Start Now" von Dua Lipa und "Der Weg" von Herbert Grönemeyer singen. Sollte sie das Publikum in Runde zwei hieven, singt sie ihren eigenen Song "Zug zurück". Darauf würde sich die Wahl-Wienerin besonders freuen. Dass sie im Finale steht, findet sie "heftig, aber cool".

Stefan Eigner Bild: (ORF/Hans Leitner)

Stefan Eigner ist mit seinen 22 Jahren der Älteste im Kreis der Finalisten. Der Karaoke-DJ hat für die Final-Show "Jealous” von Nick Jonas und "Writing's on the Wall" von Sam Smith einstudiert. Wählen in die Zuschauer noch eine Runde weiter, gibt des die Eigenkomposition "'Es End is no fern" zu hören. Damit, dass er so weit kommen würde, hätte er "im Leben nicht gerechnet".

Sebastian Holzer Bild: (ORF/Hans Leitner)

Sebastian Holzer aus Payerbach in Niederösterreich komplettiert das Finalisten-Trio. Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege geht mit "Honey, I’m Good" von Andy Grammer und "Zieh die Schuh aus" von Roger Cicero an den Start. Kommt er in die zweite Finalrunde, steht er mit "Schreib a Liad" auf der Bühne. In der letzten Show will er noch einmal alles geben.

Was erwartet das Publikum noch?

Ein Wiedersehen gibt es zudem mit zahlreichen bisher in den Finalshows ausgeschiedenen Kandidaten – sie stehen gemeinsam mit dem Song "Let’s Go Crazy” aus dem Film "Sing 2" auf der Bühne. Durch den Abend führt wie gewohnt Moderatorin Arabella Kiesbauer.

Für Auflockerung sorgt Ö3-Star und Kommentator Philipp Hansa. Ebenfalls ihren letzten Auftritt bei "Starmania 22" hat die Fix-Jury: Hitsänger und "Amadeus"-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli bewerten die Auftritte gemeinsam mit der letzten Gastjurorin – der musikalischen Überfliegerin Mathea.

