Starke Stimmen, große Gefühle im Musiktheater

11. September: Joyce DiDonato Als "kämpferische Optimistin" glaubt die Mezzosopranistin fest daran, die Welt durch Musik ein kleines Stück besser machen zu können. In Linz präsentiert die US-Amerikanerin ihr Konzeptalbum "Eden" über die Wunder der Natur mit Stücken von Mahler über Händel bis Wagner.

Optimistin: Joyce DiDonato Bild: © Simon Pauly

4. Dezember: Thomas Quasthoff Seine Klassik-Karriere hat er beendet, jetzt widmet sich Quasthoff seiner Jazz-Leidenschaft. In "For You" nimmt der 62-Jährige das Publikum mit auf eine Reise durch die Jazz-Historie, mit ein paar locker eingestreuten Pop-Perlen.

24. Februar: Elina Garanca Nein, vorstellen muss man die lettische Mezzosopranistin nicht mehr: Elina Garanca zählt zu den absoluten Superstars der Klassikwelt. In Linz singt sie im Zusammenspiel mit dem Bruckner Orchester ein Galakonzert. Rasch Karten sichern!

Der absolute Superstar: Elina Garanca Bild: PHILIP BRUNNADER

24. April: Regula Mühlemann Die Schweizer Sopranistin gilt als ausgewiesene Mozart-Spezialistin, ihre CD-Aufnahmen begeistern Fans und Kritiker. Für ihren Linz-Auftritt bringt die 36-Jährige das Kammerorchester Basel mit.

Mozart-Expertin: Regula Mühlemann Bild: Guido Werner

21. Juni: Juan Diego Florez Von der BBC unter die besten Tenöre der Welt gereiht, weiß der 49-Jährige das Publikum mit Verve zu enthusiasmieren. Komplett egal, ob mit seinem Belcanto-Repertoire oder Interpretationen der französischen Romantik.

Star-Tenor: Juan Diego Florez Bild: PHILIP BRUNNADER

Tickets: Alle fünf Konzerte gibt es auch im "Great Voices"-Abo unter Tel. 0732/7611-404 oder landestheater-linz.at/abonnements