Starke Preisunterschiede für Kinobesuch in Oberösterreich

Das zeigten sie in einer Presseaussendung am Mittwoch auf. Ihr Rat: Ermäßigungen beachten. Bei der Erhebung ging es nicht nur um den Eintritt, sondern gleich um ein komplettes Package mit Tickets für Sitzplatz in der letzten Reihe, eine mittlere Portion Popcorn und einen halben Liter Cola. Der günstigste Preis dafür betrug 19,70 Euro (Stadtkino Gmunden). Das Cineplexx Linz verlangte dafür 27,00 Euro, also um 35 Prozent mehr.

Im einzelnen wurden für ein Erwachsenen-Ticket zwischen 7,30 und 11 Euro verlangt. Eine Karte für ein zwölfjähriges Kind kostete zwischen 7 und 8,50 Euro. Das "Menü" mit Popcorn und Cola war um günstige 4,50 Euro zu haben, aber mit 9 Euro auch um das Doppelte.

Die Konsumentenschützer empfehlen, sich vorweg über ermäßigte Eintrittspreise für Familien mit und ohne Familienkarte sowie günstigere Karten für Schüler, Studenten, Zivil- und Präsenzdiener (jeweils mit Ausweis) und für Menschen mit Beeinträchtigungen zu informieren. Oft werden auch Kinotage mit verbilligten Karten angeboten.

Der Preisvergleich im Detail: