Stararchitekt Arata Isozaki ist tot

Der japanische Architekt Arata Isozaki ist 91-jährig gestorben. Isozaki setzte weltweit mehr als 100 Bauprojekte um. Zu seinen bekanntesten Bauten zählen das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Palau Sant Jordi in Barcelona und das Eishockey-Stadion im norditalienischen Turin. Am Potsdamer Platz in Berlin baute Isozaki mit weiteren Architekten die Daimler-Benz-Hochhäuser. Isozaki galt als visionärer Baukünstler. 2019 gewann er mit dem Pritzker-Preis die höchste Auszeichnung seines Fachs. Teil seiner Methode war das japanische Konzept "Ma", das sich als Zwischenraum, Pause oder Öffnung in Bau und Design verstehen lässt.

