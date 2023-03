"Star Wars"-Novize

Ja, es gibt sie wirklich: Menschen, die noch nie Star Wars gesehen haben. Ich bin so einer. Bis jetzt. Nun hat mich mein Chef dazu vergattert, in Staffel drei von "The Mandalorian" einzusteigen – derzeit ist die erste Folge auf Disney+ zu sehen.

Danke, Chef.

Als Novize bei Staffel drei einzusteigen, fühlt sich ein bisschen an, wie blind in einem riesigen Universum herumzufliegen: Es gibt wunderbare Welten zu bestaunen, aber hinter jeder Ecke könnte sich ein Sturm der Unwissenheit auftun.

Los geht’s mit einer Schlacht gegen ein Reptil, das der kleine Grogu (Baby Yoda) wundersam besiegt. Dann muss aber sein Freund Din Djarin, The Mandalorian (Pedro Pascal), zum Rapport: Er hat seinen Helm abgenommen und droht deshalb ausgeschlossen zu werden. Es gibt nur einen Weg der Reinigung: baden unter den lebenden Minen von Mandalore. Also machen sich Din Djarin und Grogu auf zum Heimatplaneten.

Nun, neben forschen Verfolgungsjagden im All, bizarren Figuren und seltsamen Vorkommnissen gibt es auch emotionale und witzige Szenen. Animationen und Musik sind wirklich top. Die "Star Wars"-Euphorie hat mich zwar nicht egriffen – aber das kann ja noch werden. Ich warte auf Folge zwei.

Autor Herbert Schorn