"Star": Disney+ startet neuen Streamingkanal

Dort werden ergänzend zum bisher sehr familienfreundlichen Programm Inhalte für ein älteres Publikum zu sehen sein. Das gibt’s allerdings nicht gratis: Das Abo kostet ab nächsten Dienstag nicht mehr 6,99 Euro monatlich (69,99 jährlich), sondern 8,99 bzw. 89,99 Euro.

Hintergrund für die rasche Erweiterung dürfte das enorme Interesse am Streamingdienst sein: Statt der bis 2024 erwarteten weltweit 60 bis 90 Millionen Nutzer hat Disney+ schon jetzt 94,9 Millionen Abonnenten, wie Roger Crotti, Disney-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, gestern bei der Präsentation bekannt gab. Das neue Ziel lautet nun 230 bis 260 Millionen Nutzer bis 2024. Daher kann sich der Konzern auch leisten, die Investitionen in neue Inhalte für Disney+ von vier auf acht bis neun Milliarden Dollar zu erhöhen. Disney werde, so Crotti, zukünftig verstärkt Filme gleichzeitig im Kino und auf dem Streamingkanal veröffentlichen, wie zum Beispiel "Raya und der letzte Drache" am 5. März.

Zwei deutsche Serien geplant

"Star" startet am Dienstag mit 270 Filmen, 60 Serien und vier neuen Serien, darunter mit "Love, Victor" eine Fortsetzung des Films "Love, Simon", in dem Teenager Victor erkennt, dass er schwul ist. Verstärktes Augenmerk will Disney auch auf lokale Filme legen. Bis 2024 sollen 50 Produktionen in Europa gedreht werden. Zehn sind bereits fixiert, davon zwei in Deutschland. So wird in der Serie "Sam – ein Sachse" das Leben des ersten schwarzen Polizisten der DDR verfilmt. Die schwarzhumorige Serie "Sultan City" zeigt, wie sich eine türkische Familie in Berlin in der Unterwelt zurechtfinden muss. (hes)