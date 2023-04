Star-Autor Thomas Glavinic ist pleite

"Der Schuldner ist nicht mehr in der Lage, seine fälligen Verbindlichkeiten zu bezahlen, sohin zahlungsunfähig und damit konkursreif", heißt es im Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens samt Annahme eines Zahlungsplans und Einleitung des Abschöpfungsverfahrens, der am 17. April beim Bezirksgericht Wien Innere-Stadt eingelangt sein soll.

60 Monatsraten

Wie der "Kurier" berichtet will Glavinic seinen Gläubigern eine Quote in Höhe von 8,47 Prozent in 60 Monatsraten bezahlen. Laut eigenen Angaben ist Glavinic derzeit bei Gastronom Josef Schellhorn in Bad Hofgastein beschäftigt und erhält monatlich etwas mehr als 1.100 Euro netto.

Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Der Kameramörder" und "Das Leben der Wünsche".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper