Standing Ovations für Placido Domingo

Doch Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler machte von Anfang an klar, dass der Opernstar bei der konzertanten Aufführung von "Luisa Miller" (u.a. auch mit Piotr Beczala) im Großen Festspielhaus auftreten würde. Am Sonntag war es so weit und noch bevor der erste Ton der Ouvertüre angestimmt war, betrat das Sängerensemble die Bühne und sofort brach großer Applaus aus.

Insgesamt neun Künstlerinnen hatten zuletzt Anschuldigungen erhoben, wonach der Sänger sie in den 80er-Jahren bedrängt haben soll. "Ich fände es sachlich falsch und menschlich unverantwortlich, zum derzeitigen Zeitpunkt endgültige Urteile und darauf beruhende Entscheidungen zu fällen", so Rabl-Stadler. Während die spanische Medienlandschaft heftig gegen den Sänger Wind macht, stellen sich fast alle bekannten spanischen Opernsängerinnen hinter ihn.

So, wie die Aufführung im Großen Festspielhaus begonnen hatte, so endete sie auch: unter großem Jubel und mit Standing Ovations.