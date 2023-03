„Stams“ – eine ganz normale Schule mit Schwerpunkt Wintersport

In der ersten Szene wärmen sich junge alpine Ski-Talente im eisigen Winter für ihre Trainingsläufe auf. Wenig später sitzen sie alle mit geschlossenen Augen in der Klosterkirche von Stift Stams. Ein vergoldeter Lebensbaum-Hochaltar dominiert den Kirchenraum – wer Wintersport religiös anbetet, der muss hierher in die Tiroler Gemeinde mit 1400 Einwohnern. In diesem Medjugorje der Skifahrerei predigt der Pfarrer, dass wir zwar alle gleich an Würde seien, aber keineswegs gleich an Talenten.