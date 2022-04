Staatsoper: Roscic widmet sich Mahler und bewirbt sich erneut

Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic widmet die kommende Spielsaison seinem großen Vorgänger Gustav Mahler, der sein Amt vor 125 Jahren antrat. Demnach sollen die meisten der insgesamt sieben Opernpremieren den einen oder anderen Bezug zu Mahler aufweisen. So ist gleich die erste Premiere am 29. September dezidiert Mahler gewidmet, wenn aus dessen Jugendwerk, der Kantate "Das klagende Lied", und den "Kindertotenliedern" der Abend "Von der Liebe Tod" geformt wird. Am 4. Dezember feiert Regiealtmeister Keith Warner sein Hausdebüt mit Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg". Dann wird nach 50 Jahren die große "Salome"-Inszenierung von Boleslaw Barlog ersetzt, wenn am 2. Februar der 47-jährige Franzose Cyril Teste die Strauss-Oper neu deutet.

Weiter geht es am 5. März mit "Le nozze di Figaro" als dem von Mahler während seiner Direktionszeit meistdirigierten Werk, mit dem die Da-Ponte-Trilogie von Barrie Kosky am Haus fortgeführt wird. Den Premierenabschluss bildet dann Francis Poulencs "Dialogues des Carmélites", die am 21. Mai 2023 von der jungen Salzburgerin Magdalena Fuchsberger gestaltet wird. "Ich halte dieses Werk für uneingeschränkt repertoiretauglich, weil die Musik so magisch ist", begründete Roscic seine Wahl, das Werk nach 1964 erstmals wieder auf den Spielplan zu heben.

Ambivalent fällt für Roscic der Blick auf die laufende Saison aus: "Ich finde sie viel schwieriger als 20/21." Immerhin bleibe man trotz der Schließungen, kurzfristigen Umbesetzungen und der Absage des Opernballs im Budget. Der seit 2020 amtierende Roscic bewirbt sich angesichts der laufenden Neuausschreibung seines Postens ab 2025 nun auch offiziell.