Staatsoper 21/22: Roscic plant sechs Premieren

Hinzu treten eine Kinderopernuraufführung sowie drei Ballettpremieren. Man stoße nun in den "innersten Kern" des Repertoires vor, sagte Rocic: "Wir haben Werke ausgesucht, die ich für Meilensteine der Operngeschichte halte." Darunter fällt für den Staatsopernchef Rossinis Meisterwerk "Il Barbiere di Siviglia", das er dem Körperhumorspezialisten Herbert Fritsch anvertraut hat (28. September). Und als Klammer beendet man die Saison dann auch mit Rossini, wenn man die vertragliche Verpflichtung, dass die Gewerke der Staatsoper im Juli und August freihaben müssen, mit einem Gastspiel von Cecilia Bartolis Musiciens du Prince umgeht. Unter dem Übertitel "Rossini Mania" sind eine szenische "Turco in Italia" (3. Juli), eine semiszenische "Cenerentalo" (28. Juni) sowie eine Rossini-Gala (8. Juli) angesetzt – womit auch Publikumsliebling Cecilia Bartoli ihr Hausdebüt am Ring feiert.

Programm, Infos, Karten: www.staatsoper.at.